Andreas Redeker ist Vizemeister

Daseburg

Noch klebt der Sand in jeder Ritze des Motorrades, doch der Einsatz beim letzten Saisonrennen in Bad Salzungen in Thüringen hat sich für den Daseburger Motocrossfahrer der Klasse MX-40 gelohnt. Er wurde Vizemeister der Motorsportringmeisterschaft 2022 und gefühlt war dies für ihn der erste Platz. Diesen belegte der Grieche Kostas Tzioras, der schon als Sieger feststand und bereits in den vergangenen Jahren diese Klasse dominierte.

Von Astrid E. Hoffmann