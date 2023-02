Anna Moritz (HLC Höxter) gibt Fitness-Tipps

Zum Auftakt unserer Februar-Fitness-Serie hat Anna Moritz Basisübungen für Einsteiger vorbereitet. Jeden Freitag des Monats wird die Sportwissenschaftlerin des HLC Höxter Tipps für einfach nachzumachende Übungen in der freien Natur geben.

Die statischen Kniebeugen an der Wand kräftigen Bein- und Gesäßmuskeln.

1) Statische Kniebeugen an der Wand: Der Rücken lehnt an der Wand, die Füße stehen eine Oberschenkellänge entfernt von der Wand, die Beine sind gebeugt, rechter Winkel in Knie und Hüfte.