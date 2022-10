„Anschluss nicht verlieren“

Fußball-Kreisliga A: Raphael Föst, Kapitän der SG Marienmünster/Rischenau, will mit seiner Mannschaft an den vorderen Teams dran bleiben

Kreis Höxter

Spieltag Nummer acht wartet am Sonntag, 2. Oktober, in der Fußball-Kreisliga A mit fünf Begegnungen auf die Zuschauer. Mit von der Partie ist dann auch wieder Raphael Föst, Kapitän der SG Marienmünster/Rischenau und unser Tipper der Woche. Nach dem Aufschwung der letzten Wochen will der 29-jährige Mittelfeldmann mit seinem Team auch in Scherfede gewinnen.

Von Aaron Reineke