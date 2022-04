Peckelsheim

Fußball-Bezirksligist FC Peckelsheim/Eissen/Löwen muss an diesem Mittwoch in Peckelsheim gegen den formstarken RSV Barntrup ran. Barntrup konnte in den letzten vier Spielen acht Punkte einfahren und zuletzt dem SV Höxter einen Punkt abtrotzen und diesen Erfolg gegen das nächste Team aus dem Kreis Höxter wiederholen. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Von Alexander Bendfeld