„Wenn man bedenkt, dass zwei Jahre Corona für viele auch zwei Jahre eingeschränktes Training bedeutet haben, gab es sehr viele gute Leistungen“, betont Christopher Surmann. Der neue Chef des Kreisleichtathletik-Ausschusses engagiert sich seit Jahren im Vorstand seines Heimatvereins LF Lüchtringen und führte den ganzen Nachmittag kurzweilig durch das Programm.

Kea Wagemann schnell unterwegs

Eine ganz starke Leistung über 800 Meter lieferte Kea Wagemann ab. Die Ottbergerin startet seit neun Jahren für den LC Paderborn und dominierte ihren Lauf in 2:19,88 Minuten. „Die Heimbahn beflügelt“, schmunzelt Wagemann, die vor ihrer Paderborner Zeit das Trikot des HLC Höxter getragen hatte. Sie konnte wegen einer langwierigen Verletzung den ganzen Winter über nicht trainieren und ist jetzt zurück zu alter Form. „Ich hoffe auf die DM-Norm der U23. Das wären 2:17 Minuten“, blickt sie auf ihr Ziel für dieses Jahr. Mit der 3x800-Meter-Staffel des LC Paderborn hat sie die DM-Norm bereits in der vergangenen Woche geknackt.

Albaxerin läuft Bestzeit

Über eine neue persönliche Bestzeit in diesem Lauf freute sich die Albaxerin Johanna-Sophie Seiler, die seit einem halben Jahr beim LC Paderborn trainiert. Die W13-Athletin lief die zwei Stadionrunden in 2:30,69. „Die 2:30 zu knacken, wäre schön“, hat sie ihr nächstes Ziel schon fest vor Augen. Im männlichen Nachwuchsbereich ging in Höxter über die 800 Meter kein Weg am Brakeler Maximilian Helpenstein (LF Lüchtringen) vorbei. Er lief das gesamte Rennen über vorneweg gegen die Uhr und holte sich den Sieg in 2:11,75. Am kommenden Wochenende geht der Schüler bei den Ostwestfälischen Meisterschaften in der Jugendklasse an den Start. „Da ist die Konkurrenz stärker als bei den Schülern und damit die Chance auf eine Bestzeit größer“, erklärt Trainer Jörg Friedrich.

OWL-Titelkämpfe vor Augen

Helpensteins Trainingskollege Nils Deppe aus Dalhausen brillierte in Höxter vor allem im Weitsprung, verbesserte sich um etwa 50 Zentimeter auf starke 5:34 Meter. Da konnte auch Torben Maciewski, der ebenfalls die Fünf-Meter-Marke knackte, nicht kontern. Deppe, der seit seinem ersten Versuch führte und insgesamt vier Sprünge über fünf Meter hinlegte, entschied den Wettbewerb der männlichen Jugend U16 damit deutlich für sich. Zudem gewann er den Sprint über 100 Meter.

48. Hochzeitstag im Stadion

Zu einem kleinen Familienfest machten die Heins aus Steinheim die Bahneröffnung. Angelika (66 Jahre) und Wolfgang Hein (69), beide Trainer beim TV Steinheim, feierten am Sonntag ihren 48. Hochzeitstag. Für sie kein Grund, nicht in Höxter an der Linie zu stehen und den Steinheimer Nachwuchs zu coachen. „Wir sind seit 25 Jahren hier dabei. Damals mit unserer Tochter, jetzt mit den Enkeln“, erzählt Angelika Hein. „Die Arbeit mit den Kindern hält jung“, fügt Wolfgang Hein hinzu. Tochter Marina war mit ihrer jüngsten Tochter Ida (6 Monate) als Zuschauerin dabei. Merle (6 Jahre) und Mieke (8) kämpften eifrig um Zentimeter und Sekunden. Mieke freute sich mit 3,12 Metern im Weitsprung über den Sieg in der Altersklasse U10, in der 15 Nachwuchsathletinnen am Start waren.

Ronja Lenz sprintet zum Sieg

Im Sprint dieser Altersklasse dominierten Ronja Lenz (LF Lüchtringen) und Marlene Schmallenbach (TV Jahn Bad Driburg), die beide deutlich unter der Neun-Sekunden-Marke blieben. Gut und ausgeglichen besetzt war auch die Klasse der Schülerinnen U14, in der die Bad Driburgerin Ida Hillebrand mit 4,32 Metern eine starke Vorstellung im Weitsprung hinlegte. Die Lüchtringerin Nova Schwenke siegte hier im Ballwurf mit 39 Metern - die Topleistung des Tages. Vereinskollegin Lou Rabehanta holte sich die Siege im Sprint und über die Mittelstrecke dieser Altersklasse.

Kluwe viermal auf dem Treppchen

Einen Start-Ziel-Sieg über 800 Meter der Schülerinnen U12 lief Maya-Lotte Kluwe heraus. Sie führte über die gesamten zwei Stadionrunden und hatte nach einem langen Wettkampftag noch Kraft für einen beherzten Endspurt, nachdem sie sich zuvor bereits in den anderen Disziplinen einen kompletten Medaillensatz gesichert hatte: Erste im Weitsprung, Zweite im Sprint und Dritte im Ballwurf.