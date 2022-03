Die Zuschauer stehen dicht gedrängt am Zielkanal und verfolgen gespannt das Finale. Rafael Ott biegt um die Rathausecke auf den Marktplatz in Rinteln ein und fängt im Schlussspurt gerade noch den bis dahin führenden Athleten ab. Der Nordic-Walker aus Wehrden gewinnt auch diesen Wettkampf. 51 City-, Straßen-, Berg- und Crossläufe hat Ott in den vergangenen sieben Jahren für sich entschieden und bereitet sich aktuell auf zwei ganz besondere Events vor.

Rafael Ott liebt Rennen mit Zuschauern an der Strecke, wie hier beim Silvesterlauf von Werl nach Soest. Aktuell bereitet sich der Wehrdener auf die US-Landesmeisterschaften in Florida und die Weltmeisterschaften in Utah vor.

Zweimal wird er in diesem Jahr in den USA an den Start gehen. Ende Mai bei den offenen US-Landesmeisterschaften in Fort Lauderdale/Florida und im Oktober bei der Weltmeisterschaft in St. George/Utah.