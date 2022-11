Berkemeier dreimal auf dem Siegerpodest

Kreis Höxter

In drei Konkurrenzen gestartet, zweimal auf Platz eins und einmal Zweiter: Mit dieser optimalen Bilanz trumpft Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen) beim Hochstift-Cup auf. Die dreizehnte Laufserie des Hochstiftcup-Vereins ging mit dem 43. Herbstlauf in Ovenhausen zu Ende. Einige Läuferinnen und Läufer aus dem Kreis Höxter haben sich auch in diesem Jahr weit vorne platziert. Nach 23 Wertungsläufen steht am Samstag, 12. November, die feierliche Siegerehrung an.

Von Alexander Selter