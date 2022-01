„Bewegung bringt Lebensfreude“

„Sportgeräte sind gut. Alltagsgegenstände tun es aber auch“, sagt Anna Moritz – und tritt gleich den Beweis an. Die Sportwissenschaftlerin hat eine kleine Übungsreihe zusammengestellt und präsentiert sie von heute an einmal wöchentlich in dieser Zeitung. Zum Auftakt geht es um die Kräftigung der Rumpfmuskulatur.

Ein Übungsprogramm mit Alltagsgegenständen hat Sportwissenschaftlerin Anna Moritz vom HLC Höxter zusammengestellt, In vier Folgen erklärt sie in den kommenden Wochen die Übungen.Mehr als einen Stuhl, eine Wasserkiste, eine Wasserflasche, ein Buch und einen Ball braucht man dafür nicht.

„Bei den guten Vorsätzen zum neuen Jahr ist mehr Bewegung einer der Klassiker“, weiß die 37-Jährige, die beim HLC Höxter fest angestellt ist und dort die Reha-Abteilung leitet. Um die Schwelle zum Einstieg gerade in Corona-Zeiten niedrig zu halten, hat sie die Übungen für zu Hause zusammen gestellt. „Der eine oder andere traut sich in diesen Zeiten vielleicht nicht in einen Sportkurs oder will sich nicht jedes Mal extra vorher testen lassen“, sagt Moritz, die sich vom Ziel „Menschen in Bewegung zu bringen und dadurch Spaß und Lebensfreude zu vermitteln“, auch von der Pandemie nicht abbringen lassen möchte.