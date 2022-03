Kreis Höxter

Spieltag 17 steht in den A-Ligen an diesem Sonntag auf dem Programm. Endlich wieder mitmischen will auch der FC Stahle mit Kapitän Fabian Leiser, der den Spieltag tippt. Der 21-jährige Mittelfeldmann hofft auf ein erfolgreiches Derbywochenende. Zudem gibt es ein Urteil des Kreissportgerichts im Fall des abgebrochenen Spiels in Bonenburg vor zwei Wochen.

Von Aaron Reineke