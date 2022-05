Kreis Höxter

Der VfR Borgentreich hat an diesem Wochenende spielfrei, darf sich aber über den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga freuen, da der FC Augustdorf unter der Woche gegen Jerxen/Orbke verloren hat. Die Borgentreicher sind also am Ziel! Damit sind alle sportlichen Entscheidungen zwei Wochen vor dem letzten Spieltag gefallen.

Von Alexander Bendfeld