Fußball-Bezirksliga: FC Peckelsheim-Eissen-Löwen empfängt SV Höxter beim Sportfest in Eissen

Kreis Höxter

Mit einem Sieg in Barntrup möchte der VfR Borgentreich an diesem Sonntag, 15. Mai, den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 unter Dach und Fach bringen.

Von Alexander Bendfeld