Brakel siegt erstmals in Westenholz

Nieheim/Brakel

Mit einem starken Auftritt in einem Sechs-Punkte-Spiel setzt die Spvg Brakel in der Fußball-Landesliga ein weiteres Zeichen in Richtung Ligaverbleib und siegt 2:1 in Westenholz. Der FC Nieheim verlor 0:3 gegen Spitzenreiter SC Verl II.

Von Günter Sarrazin