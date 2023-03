Inlinehockey-Landesliga: Die Brakeler Blitze starten im Sauerland in die neue Saison

Brakel.

Mit einem Auswärtsspiel bei den Mendener Mambas startet die Herrenmannschaft der Brakeler Blitze in die neue Landesligasaison – und trifft dabei sofort auf einen der Favoriten. Gastgeber Menden hat in der Vorsaison noch in der Regionalliga gespielt. Trotzdem wollen sich die Blitze von ihrer besten Seite zeigen.