Brakels A-Jugend ist bei den Westdeutschen Hallenmeisterschaften dabei

Ziel erreicht: Die A-Juniorenfußballer der Spvg. Brakel sind am kommenden Wochenende bei den Westdeutschen Hallenmeisterschaften in Duisburg mit von der Partie. Unser Foto zeigt das Team in Delbrück mit (hinten von links): Sebastian Mann, Maximilian Thalmeier, Ole Gehlhar, Azad Ileri, Noah Mehary, Linus Herwing und Raphael Reinold sowie (vorne von links) Tarik Cimen, Simon Schmidts, Jaden Dwelck, Rafet Özdemir und Ramazan Demirtas.

Foto: Privat