Die Spvg Brakel siegt drei Tage nach dem Einzug ins Kreispokalendspiel auch in der Fußball-Landesliga. Mit dem 1:0 im Kellerduell beim VfB Fichte Bielefeld wahrt sie die Chance auf den Ligaverbleib. Dem FC Nieheim fehlte gegen den VfL Theesen das Spielglück und so stand es am Ende ein 1:2.

FC Nieheim – VfL Theesen 1:2 (0:1). Nach dem bitteren Pokal-Aus am vergangenen Donnerstagabend setzte es für die Käsestädter die nächste Niederlage in der Liga. Gegen die Gäste aus Theesen war der FCN keinesfalls die schlechtere Mannschaft, aber in den entscheidenden Situationen meist den berühmten Schritt zu spät. „Ich kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht. Aktuell fehlt uns einfach das Spielglück, besonders in den entscheidenden Situationen“, war Trainer André Schnatmann enttäuscht.