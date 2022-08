Christoph Dohmann schafft das Triple

Godelheimer siegt nach 2018 und 2019 zum dritten Mal in Folge über 10,5 Kilometer. Laura Stuhldreyer und Rebecca Binnie-Pott schnellste Frauen in den Hauptläufen

Bad Driburg

Drei Sekunden fehlten Christoph Dohmann (Non Stop Ultra Brakel) zuletzt beim Drei-Dörfer-Lauf in Hembsen zum Triple – drei Siege hintereinander beim gleichen Volkslauf. Tobias Düben (TV Lemgo von 1863) vereitelte diesen dritten Erfolg. Auch beim 35. Brunnenlauf des TV Jahn Bad Driburg trafen die beiden Konkurrenten aufeinander, diesmal gewann Dohmann und holte sich nach seinen Siegen 2018 und 2019 das ersehnte Triple bei diesem Laufklassiker in der Badestadt.

Von Heinz Wilfert