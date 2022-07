„Das braucht viel Kraft"

Fußball: Jürgen Voss möchte mit der jungen Mannschaft des VfR Borgentreich in der Bezirksliga in ruhige Fahrwasser kommen. Der neue Trainer setzt auf eine offensiv ausgerichtete Taktik

„Das Ziel ist es, nach so vielen Jahren in der Bezirksliga mit der jungen Truppe in ruhige Fahrwasser zu kommen. An erster Stelle steht dabei wieder der Klassenerhalt“, sagt Jürgen Voss, der als Coach zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist.