„Das war ein super Auftakt“

Kreis Höxter

Die Höxteraner Herren 30 setzen in der Tennis-Winterrunde als Verbandsliga-Absteiger gleich ein Zeichen mit dem ersten Sieg in der OWL-Liga, denn sie wollen oben mitspielen. In der Bezirksliga Herren 40 trumpften die Willebadessener mit einem Sieg auf. Nach sechseinhalb Stunden teilten sich in der OWL-Liga Damen 40 der TC Gehrden und der TV Höxter die Punkte.

Von Inge Stegnjajic