„Den richtigen Weg eingeschlagen“

Dreimal in Folge ist dem Fusionsverein der Abstieg erspart geblieben, obwohl der Weg sportlich ziemlich sicher in die B-Liga geführt hätte. Im Verein gab es sogar Überlegungen, freiwillig auf den A-Liga-Platz zu verzichten und den Neuaufbau eine Liga tiefer zu starten. „Ich hätte das mitgetragen und wäre geblieben“, sagt Trainer Frank Ziegeroski, der seit April 2019 in der Verantwortung steht, macht allerdings auch deutlich, sehr froh zu sein, dass die Entscheidung zugunsten der Kreisliga A gefallen ist. Hier will er das junge Team weiterentwickeln. „Ich sehe Fortschritte im Training und in den Testspielen. Es werden auch Rückschläge kommen und es wird kein einfaches Jahr werden. Aber die Jungs sind lernwillig und lernfähig und ziehen super mit“, betont der Coach.

