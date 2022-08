„Der Endspurt läuft“

„Bislang haben wir 196 Einzelanmeldungen und 34 Staffeln. Das macht insgesamt rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, sagt Reiner Stuhldreyer. Der Vorsitzende des Kreissportbundes Höxter blickt damit auf ein großes Sportereignis an diesem Wochenende: Am Sonntag, 28. August, steigt der dritte Weserbergland-Triathlon.

Dritter Weserbergland-Triathlon: Start am Godelheimer See ist am Sonntag, 28. August, um 11 Uhr - Bundesstraßen 83 und 64 werden gesperrt

Sie freuen sich auf den dritten Weserbergland-Triathlon am Sonntag, 28. August (von links): Michael Meier (Verbundvolksbank OWL), Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann, Kreisdirektor Klaus Schumacher, Mark Becker (Gbr. Becker GmbH), Reiner Stuhldreyer (Vorsitzender des Kreissportbundes Höxter), Martin Dirkes (Sparkasse Höxter) und Volker Rodermund (Wirtschaftsförderung Stadt Höxter).

„Der Endspurt bei den Vorbereitungen läuft“, ist die Vorfreude bei den Organisatoren des Kreises Höxter, der Stadt Höxter und des Kreissportbundes Höxter groß – auch wenn die Anmeldezahlen im Vergleich zu der Zeit vor der zweijährigen Corona-Pause geringer ausfallen. „Natürlich hatten wir uns etwas mehr erhofft. Aber in den vergangenen beiden Jahren mussten viele sportliche Großveranstaltungen abgesagt werden. Für die Athletinnen und Athleten fehlten diese wichtigen Wettbewerbe und einige sind dadurch vielleicht auch in ihrem Trainingsrhythmus gestört worden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Höxter.

Der geplante Quadrathlon findet nicht statt

Der erstmals geplante Quadrathlon wird aufgrund der niedrigen Anmeldezahlen in diesem Jahr nicht stattfinden.

„ „Das ganze Event wird zentral an der Freizeitanlage am Godelheimer See stattfinden.“ “ Daniel Hartmann

Der Weserbergland-Triathlon startet um 11 Uhr, zuvor werden unter anderem die Startunterlagen ausgegeben. Zuerst führt eine Schwimmstrecke von 700 Metern durch den Godelheimer Freizeitsee. Dann legen die Triathleten eine 20,5 Kilometer lange Radstrecke zurück, die über die Bundesstraße 64 nach Godelheim und die Bundesstraße 83 bis zum Sportplatz Wehrden und wieder zurück nach Godelheim verläuft. „Das ganze Event wird zentral an der Freizeitanlage am Godelheimer See stattfinden“, erklärt Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann mit Blick auf die zahlreichen Baustellen im Stadtgebiet.

„ „Bislang ist das Baden im See weiterhin grundsätzlich erlaubt. Sollte sich das doch noch kurzfristig ändern, haben wir aber auch einen Plan B in der Tasche.“ “ Reiner Stuhldreyer

Um die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler auf den Straßen zu gewährleisten, werden die Bundesstraßen 83 und 64 ab 10 Uhr voll gesperrt. Im Blick haben die Veranstalter auch, dass sich an manchen Uferabschnitten der Freizeitanlage Godelheim derzeit aufgrund der Hitze vermehrt Blaualgen bilden, die unter Umständen bei manchen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen können. „Bislang ist das Baden im See weiterhin grundsätzlich erlaubt. Sollte sich das doch noch kurzfristig ändern, haben wir aber auch einen Plan B in der Tasche“, so KSB-Vorsitzender Stuhldreyer.

Erfreut sind die Organisatoren, dass wieder Sponsoren mit an Bord sind und den Weserbergland-Triathlon überhaupt erst ermöglichen. Für die Sicherheit an Land und im Wasser stehen das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft, ein ärztlicher Notdienst in Bereitschaft und die Löschgruppen aus Godelheim und Ottbergen“, teilt der Kreis mit. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.weserberglandtriathlon.de.