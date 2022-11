Die C-Juniorenfußballer der Spvg Brakel gewinnen zum zehnten Mal in Serie den Kreispokal. Der drei Klassen höher spielende Westfalenligist setzte sich im Endspiel letztlich souverän mit 10:0 (3:0)-Toren gegen den Kreisligisten FC Blau-Weiß Weser durch.

Die Siegermannschaft Spvg Brakel hat den Pokal und die Cupsiegerurkunde (hinten von links): Vorsitzender Gaetano Cardamone, Mats Ellebrecht, Philipp Schürmann, Elias Reinold, Levin Fechner, Nils Gaidzik, Miguel Röttger, Caner Cetinkaya, Michael Tsigkerlitotis, Levin Baumann, Christian Asare, Jacob Brümmelte, Luca Elsner, Xavier Tomaczyk und Ramey Kamujiva sowie (vorne von links): Abdulgani Alabed Alsomhi, Mika Wille, Mika Jilg, Santiago Vidal, Melike Cizme, David Reimche, Kian Kukuk, Marc Gouiffè A Goufan, Lucas Cicek, Seid Sulejmanovic und Benedikt Just.

„Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Am Anfang war das Spiel zu fehlerbehaftet und zu ungenau“, erklärte Brakels Maximilian Müller, der Trainer Thorsten Kraut beim Finale in Lauenförde vertrat. Kraut coachte zeitgleich die B-Jugend der Nethestädter bei ihrem Landesliga-Meisterschaftsspiel in Theesen.