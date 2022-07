"Die Bedingungen sind top"

Während in Aachen mit dem CHIO momentan das bedeutendste Reitturnier der Welt stattfindet, steht für die heimischen Reiterinnen und Reiter an diesem Wochenende das größte Sommerturnier im Kreis Höxter auf dem Programm.

Reiten: Sommerturnier des RV Nethegau Brakel in vollem Umfang mit 35 Dressur- und Springprüfungen

Der Reiterverein Nethegau Brakel lädt mit tollem Reitsport an diesem Wochenende zu seinem Sommerturnier ein. Auch Lokalmatador Markus Friedel wird am Start sein.

Nach zwei Jahren mit angezogener Corona-Handbremse trägt der Reiterverein Nethegau Brakel sein Charity-Sommerturnier wieder in gewohnten Umfang aus. In 35 Dressurprüfungen bis zur Klasse M** und Springprüfungen bis zur Klasse S* haben die Brakeler an drei Tagen tollen Reitsport zu bieten.