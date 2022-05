„Man hat den Jungs angemerkt, was sie in den vergangenen Wochen leisten mussten. Die Saison war lang“, relativiert Haydar Özdemir die 0:2-Niederlage der Spvg Brakel an diesem Donnerstag im Nachholspiel der Fußball-Landesliga gegen die Spvg Beckum.

Die Spvg Brakel (hier Lucas Morzonek) hat das Nachholspiel gegen Beckum am Donnerstag verloren, steht aber weiterhin auf dem siebten Tabellenplatz und will diesen bis zum Saisonende verteidigen.

Die Frische habe gefehlt, erkannte der Coach. „Wir waren nicht so durchschlagskräftig wie in den vergangenen Spielen.“ Wie berichtet hatte sein Team seit Ostermontag in acht Partien 17 Punkte gesammelt und nur gegen den designierten Meister SC Verl verloren. Gegen Beckum ist diese starke Serie nun gerissen, „Wir hatten uns etwas anders vorgenommen, Man muss aber auch sagen, dass die Niederlage jetzt nicht so schmerzt wie sie es vor ein paar Wochen getan hätte“, erklärt der Trainer. Den Klassenerhalt haben die Brakeler mit dem starken Zwischenspurt seit Ostern unter Dach und Fach gebracht. Da fällt diese Niederlage nicht mehr ins Gewicht.