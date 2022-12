Brakel/Herford

Mark Schubel macht in der zweiten Minute das 1:0, Raphael Polczyk trifft in der 20. Minute zum 2:1 für die Spvg Brakel. Am Ende aber musste sich der Fußball-Landesligist am Samstagnachmittag im Kellerduell beim SC Herford mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. „Gefühlt haben wir uns leider nicht belohnt“, sagte Trainer Haydar Özdemir kurz nach dem Abpfiff und sprach von zwei liegen gelassenen Punkten.

Von Günter Sarrazin