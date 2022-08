Erstmals gehen weniger als 100 Seniorenmannschaften im Sportkreis Höxter in eine neue Fußballsaison. Erneut kommt die Kreisliga A durch einen kurzfristigen Rückzug nicht auf die Soll-Stärke von 16 Mannschaften. Auch in der B-Liga gibt es vor Saisonbeginn den ersten Rückzug eines Teams. Zudem schaffen es immer mehr Orte nur mit einem oder mehreren Kooperationspartnern, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Manchmal sogar nur als Neuner-Team.

An diesem Wochenende starten die heimischen Fußballer (hier der Lüchtringer Simon Hartmann und der Driburger David Steiner) in die neue Fußballsaison. Die Vorfreude ist ebenso groß wie die Sehnsucht nach möglichst viel Normalität in Zeiten der Pandemie.

Es wäre zu einfach, all das mit den Corona-Jahren erklären zu wollen. Doch zwei abgebrochene Spielzeiten in Folge und eine vergangene Saison, die viele Mannschaften „auf der letzten Rille“ mit Mühe und Not überstanden haben, haben Spuren hinterlassen. Gerade das Frühjahr mit einem vollen Nachholspielkalender und hohen Infektionszahlen brachte viele Vereine an ihre Grenzen – und oftmals auch darüber hinaus. Da standen leider weder der Spaß am Fußball, noch die Gesundheit der Akteure im Mittelpunkt. Da ging es einzig darum, den engen Terminplan irgendwie durchzudrücken.