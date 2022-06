„Das ist mein erster Gesamtsieg überhaupt. Dass mir das ausgerechnet in Amelunxen gelingt, ist umso schöner“, freut sich der 22-jährige Lehramtsstudent, der zudem beim SV Höxter in der Bezirksliga Fußball spielt. Bei hohen Temperaturen zog er bereits am ersten Berg das Tempo an und lief einen Vorsprung heraus, den er kontinuierlich ausbaute. Im Ziel hatte er in 1:29,20 Stunden gut drei Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Nils Pöhlker aus Schloß-Neuhaus. Gerade die lange Strecke des Amelunxer Volkslaufs gilt als besonders schwer. „Fast wie der Hermann. Wir sind hier im Weserbergland. Das bekommen die Läufer zu spüren“, hebt Orga-Chef Peter Happe die 400 Höhenmeter über Wildberg und Bastenberg hervor. Aufgrund der hohen Temperaturen hatte der TuS kurzfristig zwei weitere Wasser-Stationen auf der Strecke aufgebaut, die die Läufer dankbar annahmen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar