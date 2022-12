Für die Fußballerinnen des FFC Nethegau stehen an diesem Sonntag, 11. Dezember, Nachholspiele an. Die erste Mannschaft empfängt in der Landesliga den Delbrücker SC. In der Bezirksliga spielt die U23 des FFC im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SJC Hövelriege. Beide Partien werden auf dem Kunstrasenplatz im Bad Driburger Iburgstadion angepfiffen.

Frauen-Landesliga FFC Nethegau I – Delbrücker SC I (Anpfiff: 11 Uhr). Bereits am vergangenen Sonntag hat der FFC die erste Rückrundenpartie beim starken Aufsteiger aus Delbrück knapp mit 3:2 gewonnen. Nun stehen sich die Teams in der Nachholpartie vom ersten Saisonspieltag wieder gegenüber. FFC-Coach Maik Schmitz sieht Vor- und Nachteile für das erneute Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche: „Wir wissen um die Stärken und Schwächen der Delbrückerinnen, aber sie kennen unsere jetzt auch. Der Gegner wird an seiner Grundformation nichts ändern. Delbrück hat überwiegend in der Mittelfeldzone agiert und Ballgewinne erzwungen, um blitzschnell zu kontern. So haben wir im ersten Spiel auch beide Gegentore kassiert. Diese Situationen müssen wir besser verteidigen.“