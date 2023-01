Damen-Verbandsliga: 1. TTC Münster – TuS Bad Driburg 7:7. „Es ist selten, dass wir mal beide Doppel gewinnen können“, sagt Maike Stroop, deren Mannschaft im vorherigen Saisonverlauf mit 6:8-Siegen eher zu den schwächeren Teams in dieser Disziplin zählte. „Leider konnten wir das in den Einzeln nicht bestätigen“, ärgert sich Stroop wiederum. In den Doppeln siegten Alexandra Eirich/Maike Stroop und Birigt Osburg/Barbara Siekmann. Im Anschluss stach Osburg mit zwei Einzelsiegen hervor, ihre Teamkolleginnen gewannen je einmal. Beim Spielstand von 6:7 musste Teamchefin Maike Stroop ihre Nervenstärke unter Beweis stellen – sie siegte hauchdünn mit 11:9 im Entscheidungssatz.

