Driburg feiert Derbysieg

Fußball-Bezirksliga:Hustadt-Team behauptet sich in Dringenberg mit 3:0. SV Höxter rutscht nach der zweiten Niederlage in Folge auf Rang fünf ab. FC Peckelsheim-Eissen-Löwen erkämpft ersten Dreier

Kreis Höxter

Der TuS Bad Driburg siegt in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 mit 3:0 im Derby beim SV Dringenberg und setzt sich damit in der Tabelle in der Spitzengruppe fest. Die Burgherren bleiben derweil auf einem Abstiegsplatz hängen.

Von Alexander Bendfeld