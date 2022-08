Driburgerinnen stürmen in die Verbandsliga

Tennis: Damen 40 der Badestädter machen in der OWL-Liga mit weißer Weste den Aufstieg perfekt

Kreis Höxter

Die OWL-Liga Damen 40 des TC Bad Driburg feiern den Aufstieg in die Verbandsliga. Am Saisonende ziehen viele Tennis-Vereine und Funktionäre Bilanz. Für die Herren 30 des TV Höxter kam der Abstieg nicht unerwartet. Driburgs Herren 30 hatten auf den Klassenerhalt in der OWL-Liga gehofft, aber das Ziel mit dem vorletzten Tabellenplatz nicht erreicht.

Von Inge Stegnjajic