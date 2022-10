„Duell auf Augenhöhe“

Der TuS Bad Driburg und der SV Höxter nehmen es an diesem Sonntag, 30. Oktober, in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 mit dem Spitzenduo auf. Während der FC Peckelsheim-Eissen-Löwen seine Bilanz in Lemgo aufpolieren möchte, treffen Borgentreich und Dringenberg im Kreisduell aufeinander.

TBV Lemgo – FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (Sonntag, 15 Uhr). In Lemgo gab es für den FC P-E-L noch nie etwas Zählbares. Alle drei Auftritte gingen bisher verloren (1:4/1:2/1:2). Das ist eine Statistik, die auch Trainer Matthias Rebmann nur zu gut kennt. „In der Vergangenheit haben wir in Lemgo nicht gut ausgesehen. In der Vorwoche haben wir aber gesehen, was es braucht, um in der Liga wieder Spiele zu gewinnen. Daran wollen wir natürlich anknüpfen“, sagt er. Das letzte Duell gegen Lemgo konnte man gewinnen (3:0 in Peckelsheim). In der Vorwoche wurde zudem erstmals Jerxen-Orbke bezwungen. Warum sollte es nun nicht auch mit dem Premierensieg in Lemgo klappen? UnserTipp: 2:2