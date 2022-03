Frauen-Westfalenliga: SV Germania Hauenhorst - SV Bökendorf (Anpiff Sonntag 13 Uhr). Vom Papier her erwartet den SVB auswärts beim Zweiten im Rheiner Vorort ein richtig dickes Brett. Die Germania hat bereits 42 Punkte auf dem Konto, stellt die beste Defensive und präsentiert sich mit Top-Stürmerin Nicole Schampera, die die Torjägerliste anführt, auch offensivstark. „Eigentlich wird das Spiel gar nicht so schwer, denn niemand erwartet etwas von uns. Hauenhorst ist der haushohe Favorit. Wir wollen uns möglichst gut aus der Affäre ziehen und ein gutes Ergebnis erzielen. Unsere Personallage ist leider schlecht, denn hinter fünf Spielerinnen steht ein Fragezeichen“, berichtet SVB-Trainer Dieter Olejak, der mit seinem Team das rettende Ufer belegt. „Wir haben uns zuletzt gut geschlagen und aus drei Spielen, davon zwei auswärts, sieben Punkte geholt. Das sind kleine Fortschritte und Erfolge.“

Phönix Höxter vor richtungsweisender Partie

Frauen-Landesliga: Phönix Höxter - TuRa Löhne (13 Uhr). Mit einem Sieg gegen Löhne, das das rettende Ufer belegt, will Phönix seine Abstiegssorgen ad acta legen. „Das wird eine richtungsweisende Partie. Mit drei Punkten würden wir einen großen Schritt unten raus machen und könnten den kommenden Wochen entspannter entgegen blicken“, stellt Höxters Trainer Philipp Müller heraus. Zuletzt zeigte der Tabellenneunte beim 12:0 in Wiedenbrück eine starke Leistung und auch das Hinspiel in Löhne gewann Phönix 7:0. „TuRa wird es uns aber nicht so einfach machen, zumal wir auch einige Ausfälle haben“, sagt Philipp Müller.

Ottbergen/Bruchhausen erwartet Schlusslicht

SV Ottbergen/Bruchhausen - SC Wiedenbrück (15 Uhr). Wenn nicht jetzt, wann dann? Der Tabellendrittletzte peilt im Abstiegsduell den ersten Heimsieg in dieser Saison an. Zu Gast ist das noch punktlose Schlusslicht aus Wiedenbrück. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns und das ist allen bewusst. Wir wollen die drei Punkte irgendwie in Ottbergen lassen. Leider sind wir personell immer noch sehr gebeutelt“, berichtet SVOB-Trainer Manuel Bohnert. Torfrau und Kapitänin Carolin Böttcher ist im Urlaub, dafür rückt Torwarttrainerin Kristina Künemund zwischen die Pfosten. Zudem ist Abwehrchefin Katja-Luisa Kreylos nach ihrer gelb-roten Karte gesperrt.