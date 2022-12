(güs). „Für unsere junge Mannschaft war es ein Highlight, bei diesem Turnier mitzuspielen. Es war wieder ein tolles Ereignis“, sagt Dringenbergs Vorsitzender Christian Rohe zur Teilnahme des heimischen Fußball-Bezirksligisten am 33. Silvestercup des SV Heide Paderborn. In der Paderborner Maspernhalle schied die Burgelf im Achtelfinale gegen den spielstarken Oberligisten SC Paderborn II (U21) aus.

Der anvisierte Einzug in die Endrunde ist dem SVD gelungen. Hoffnungen auf mehr haben sich am vergangenen Freitagabend nicht erfüllt. So kann man das Abschneiden der Blau-Gelben zusammenfassen. 2:7 unterlagen sie gegen den SC Paderborn II. „Bei einem Oberligisten als Gegner kann man das Ergebnis gut einordnen“, erklärt Rohe, dass die Paderborner zu stark waren.