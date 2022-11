Kreis Höxter

Drei Punkte aus drei Partien – das ist die magere Wochenendausbeute der überkreislich spielenden heimischen Juniorenfußballmannschaften. Aufgrund des Volkstrauertages fanden nur am Samstag Spiele statt. Dabei siegten aus heimischer Sicht lediglich die D-Junioren der Spvg Brakel. Sie zeigten sich mit 7:0 erneut in Torlaune und festigten Rang drei in der Bezirksliga.

Von Felix Senftleben