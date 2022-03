Ein Topspiel und ein Derby stehen an diesem Freitag in der Fußball-Kreisliga A auf dem Plan.

FC Blau-Weiß Weser – SG Marienmünster/Rischenau Nächster Anlauf für das Spitzenspiel. Um 19 Uhr empfängt der Zweitplatzierte den Tabellenführer im Beverstadion. Für Blau-Weiß soll es nun endlich losgehen. Der FC durfte nach der Winterpause noch in keinem Pflichtspiel ran. Die SG startete vor drei Wochen mit einem Sieg gegen Vinsebeck in die Rückrunde, ist seitdem allerdings auch ohne Spielpraxis. Im Hinspiel siegte Weser mit 3:1.

FC Stahle - TuS Lüchtringen Unter Flutlicht geht es ab 19 Uhr nicht nur um jede Menge Derby-Prestige sondern auch um das Erreichen der Aufstiegsrunde. Die bessere Ausgangslage hat derzeit Lüchtringen. Das Team von Sebastian Schwedhelm liegt mit 19 Zählern auf Rang drei und damit auf Kurs in Richtung Meisterrunde. Der FC muss sich steigern, wenn man noch unter die ersten Vier kommen will. Ein Sieg heute Abend würde den Weg ebnen. Mit einem Sieg am Freitagabend würde die Mannschaft von Andreas Struck bis auf zwei Zähler an den TuS heranrücken und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.