Brakels Seid Sülejmanovic (rechts) zieht im C-Junioren-Bezirksligamatch an seinem Oelder Gegenspieler vorbei. In einer von beiden Teams umkämpften, stets fairen Partie mit wenigen Torchancen gewannen am Ende die Gäste aus Oelde mit 2:0 und feierten damit ihren ersten Saisonsieg.

Foto: Winfried Vogt