„Eine verdiente Niederlage“

A-Junioren-Landesliga: SV Heide Paderborn – Spvg Brakel 2:1 (0:0). Die Führung der Gastgeber, 180 Sekunden nach der Pause erzielt, glich Max Wömpner vier Minuten später nach Vorlage von Jaden Dwelck aus. Den erneuten Vorsprung des SVH (60.) aber konnten die Nethekicker nicht mehr wettmachen. „Letztlich geht die Niederlage aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir kaum Zugriff hatten, in Ordnung. Betrachtet man aber, wie sich die Jungs in Durchgang zwei gesteigert haben, wäre ein Punkt durchaus verdient gewesen“, bilanzierte Brakels Coach Torben Stratenschulte. Seine Mannschaft war nach dem Ausgleich dem Führungstreffer näher als die Gastgeber, traf aber nicht. „Wenn wir das 2:1 erzielt hätten, wäre das Spiel in die andere Richtung verlaufen“, sagte Stratenschulte.

