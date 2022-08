„Einstelliger Tabellenplatz soll es sein“

Albaxen

Der SV Albaxen ist mit zwei Siegen perfekt in die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A gestartet. Doch aktuell gibt es noch einen Nebenschauplatz: die Sportplatzsituation. Obmann Sascha Oberste-Berghaus und Routinier Jannik Wöstefeld geben einen Einblick in den Stand der Dinge. Froh sind die Albaxer, dass die Trainerfrage geklärt ist. „Bis zum Winter auf jeden Fall“, merkt Oberste-Berghaus an.

Von Rene Wenzel