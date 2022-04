Was für ein spannendes Finale. Emma Benken von der RSG Eggeland Alhausen hatte den Sieg vor Augen, leistete sich ausgerechnet am letzten Hindernis im Stechen einen Fehler – um dann doch noch ihren Vorsprung aus der Qualifikation des Junioren Springfördercups der Verbund Volksbank OWL ins Ziel zu bringen.

Nach Anncatrin Redder 2010 und Tyra-Anastasia Kukuk 2015 ist Emma Benken die dritte Amazone der RSG Eggeland Alhausen, die sich den Gesamtsieg des Cups sichert. So war der Ärger der 17-Jährigen über den Abwurf am letzten Hindernis des Stechens auch schnell verflogen. „Das war meine eigene Schuld. Ich bin nicht so in die Distanz gekommen. Granate hat noch alles gegeben“, lobte Benken die elfjährige Stute. Für das Duo war das Stil-L nach zwei M-Springen in den Tagen zuvor bereits die dritte Prüfung bei den Sudheimer Outdoors.

Vor dem Finale des Springfördercups lag Emma Benken deutlich in Führung. Für den sicheren Gesamtsieg musste sie sich aber noch für das Stechen qualifizierten, was ihr mit der Wertnote 8.0 auch gelang. Im Stechen ritt sie mit engen Wendungen die schnellste Zeit, belegte in der Prüfung wegen den Abwurfes am Schlusssprung aber „nur“ Platz fünf.

Die amtierende Cup-Siegerin Mina Loke verspielte eine mögliche Titelverteidigung bereits im Normalparcours. Die Delbrücker lag vor dem Finale aussichtsreich auf Platz drei der Gesamtwertung, kam aber nicht ins Stechen und wurde im Endklassement Zweite.

Dominik Krome (RV Nethegau Brakel) ist mit seinem zweiten Platz im Finale noch auf das Treppchen der Gesamtwertung geklettert. Foto: Sylvia Rasche

Fast wäre auch der Brakeler Dominik Krome noch an ihr vorbeigezogen. Er holte sich mit „Carica“ mit einer sehr starken Final-Leistung Platz zwei in der Prüfung und hauchdünn hinter Loke Platz drei auf dem Treppchen der Gesamtwertung. „Das hat mega Spaß gemacht“, freute sich der 16-Jährige über die Aufholjagd. Er hatte in der Quali „nur“ auf Platz sieben gelegen und preschte im Finale noch nach vorne. Mit seiner elfjährigen Stute verbindet ihn eine ganz besondere Geschichte. Vor sechs Jahren hat “Carica“ ein Auge verloren. Mit viel Geduld und Trainingsfleiß wuchsen beide im Turniersport mit den Anforderungen. „Wir waren etwas länger im E- und A-Bereich unterwegs als andere. Doch jetzt läuft es richtig gut“, freut sich Krome. Die Bronzemedaille in der Gesamtwertung des Fördercups ist ein schöner Lohn und Anreiz zugleich, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Julie-Marie Vahle (RV St- Georg Diemeltal) hat sich im Finale des Springförder-Cups für das Stechen qualifiziert und in der Gesamtwertung Platz vier belegt. Foto: Sylvia Rasche

Einen ordentlich Sprung nach vorne im Finale machte auch die Germeterin Julie-Marie Vahle. Sie lag in der Qualifikation auf Platz acht und zog im Finale vor der großen Kulisse der Outdoors mit einer Wertnote von 8.1 im fehlerfreien Umlauf ins Finale. Hier wurde sie mit einem Fehler Sechste, was in der Gesamtwerte für den vierten Rang reichte. Im Finale knapp am Stechen vorbei schrammten die Brakelerin Mia Walter (RV Nethegau) und die Körbeckerin Janina Bremer (RFV Hubertus Eschenbruch), beide mit der Wertnote 7,9. In der Platzierung teilten sie sich Platz sieben.