"Emotionaler Moment für das ganze Team"

Das ist der bisher größte Erfolg der Höxteranerin Pauline Starke: Bei der Judo-Weltmeisterschaft in Taschkent hat die 25-Jährige mit der Deutschen Nationalmannschaft die Bronzemedaille im Mixed-Team-Wettbewerb gewonnen.

Pauline Starke (rechts) jubelt mit dem deutschen Team in Taschkent nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille (von links): Eduard Trippel, Johannes Frey, Anna-Maria Wagner, Miriam Butkereit, Igor Wandtke und Pauline Starke.

„Ich bin überglücklich“, sagte sie nach dem entscheidenden Match gegen China. Starke, die in der Klasse bis 57 Kilogramm kämpft, holte mit ihrem Sieg im vierten Duell des kleinen Finales den dritten Punkt für das Team von Frauen-Bundestrainer Claudiu Pusa und Herren-Bundestrainer Pedro Guedes. Mit einer spektakulären Kontertechnik bezwang sie die Chinesin Qi Cai in der Verlängerung ihres spannenden Kampfes. 4:1 hieß es am Ende für das deutsche Nationalteam.