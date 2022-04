Kreis Höxter

In der zweiten Gruppe der Fußball-Kreisliga A steht am Montag das große Finale um den Einzug in die Meisterrunde an. Nur die SG Marienmünster/Rischenau hat ihr Ticket schon gelöst. Den Spieltag tippt André Wiedemeier, Torhüter des SV Bredenborn. Der 29-jährige hofft auf viele Zuschauer und eine tolle Stimmung im Derby.

Von Aaron Reineke