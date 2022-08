„Enges Rennen um den Aufstieg“

Kreis Höxter

Gleich sechs neue Trainer sowie drei neue Teams gehen in der Fußball-Kreisliga B in der Gruppe 1 an den Start. Einen großen Favoriten gibt es nicht in der Nordgruppe. Das Feld sollte enger zusammengerückt sein. In der Gruppe 2 werden fünf Mannschaften zum Favoritenkreis gezählt. Angeführt wird dieser von den A-Liga-Absteigern SV 21 Bonenburg und SuS Gehrden/Altenheerse.

Von Jan-Hendrik Schrick und Benedikt Kriwet