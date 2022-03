Mit 30:17 besiegt der HC 71 Steinheim im Heimspiel der Handball-Bezirksliga den VfL Schlangen. In der ersten Hälfte taten sich die Steinheimer sehr schwer. Erst nach der Pause fand der HC 71 zu seinem Spiel und kam zum deutlichen Erfolg.

In den ersten Minuten landeten gleich mehrere Bälle am Holz oder gingen über das Tor. Schlangen konnte in der ersten Hälfte gut mithalten und führte immer wieder dank disziplinierter Spielweise.