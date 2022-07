Erstmals weniger als 100 Teams

Fußball-Arbeitstagung des FLVW-Sportkreises Höxter: Abwärtstrend drückt sich in Zahlen aus. 95 Mannschaften starten im Herren-Bereich in die neue Saison

Vörden

Der Abwärtstrend wird deutlicher denn je. Im FLVW-Sportkreis Höxter gehen im August im Seniorenfußball erstmals weniger als 100 Mannschaften in die neue Saison. „95 Herren-Mannschaften haben gemeldet. Voriges Jahr waren es 103“, teilte Dieter Attelmann, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, am Donnerstagabend während der Seniorenfußball-Arbeitstagung des Sportkreises in Vörden mit.

Von Günter Sarrazin