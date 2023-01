Ein Blick in die Nachbarschaft zeigt: Die angrenzenden Vereine von der anderen Weserseite durchlaufen eine schwierige Spielzeit. Die beiden Kreisligisten FC Boffzen und MTV Fürstenberg sind entgegen der eigenen Erwartungen eher im unteren Segment des Tableaus platziert. Aufsteiger SV Holzminden hatte in der Bezirksliga nach ordentlichem Start mit einem Negativlauf zu kämpfen und hat zur Winterpause, auf dem vorletzten Platz liegend, sechs Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

SV Holzminden, Bezirksliga Hannover, Staffel fünf: „Wir haben guten Fußball gezeigt“, sagt SV06-Trainer Sören Eilers. Eine Aussage, die beim Blick auf die Tabelle für Irritationen sorgt. Mit sechs Zählern Rückstand auf das rettende Ufer rangieren die Kreisstädter derzeit auf einem Abstiegsplatz. Doch der Coach weiß um die Ursachen: „Häufig haben uns individuelle Fehler das Genick gebrochen. Sowohl offensiv, als auch defensiv.“

SV 06 setzt auf die Jugend

Vor der Saison haben sich die Blau-Weißen entschieden, auf die starke Jugend zu setzen, die in sämtlichen Altersklassen überkreislich spielt. „Teilweise haben wir dadurch sieben Spieler in der Startelf, die ihre erste Saison im Herrenbereich spielen und das in der Bezirksliga“, erklärt Eilers. Das Potenzial für den Klassenerhalt hat, da ist sich der Übungsleiter sicher, sein Talentschuppen allemal. „Es wird jedoch eine schwere Aufgabe. Ich gehe davon aus, dass wir von den letzten zehn Spielen sechs gewinnen müssen“, gibt der Coach einen Ausblick.

Marvin Böker, mit sechs Toren bester Torschütze des FC 08 Boffzen. Foto: Felix Senftleben

MTV Fürstenberg, Kreisliga Holzminden: Nach Platz fünf in der Vorsaison sollte es in dieser Spielzeit mehr werden. Doch das Team von Trainer Werner Müller findet sich nach 13 Spielen nur auf dem zehnten Rang wieder. Der Coach kennt die Ursachen ganz genau: „Etliche Stammspieler sind ständig ausgefallen oder haben zum Teil nur 50 Prozent der Spiele absolviert. Zudem konnte ich nie zwei Mal in Serie die selbe Aufstellung aufbieten.“ Die Personalnot ging sogar so weit, dass der 48-jährige Müller, früherer Landesligaspieler der Sportfreunde Warburg 08 und des VfB Jordania Borgholz, wieder selbst die Fußballschuhe schnüren musste.

Punkte verschenkt

„Wir haben viele Punkte verschenkt. Gegen den MTV Bevern haben wir beispielsweise in der Schlussviertelstunde eine 2:0-Führung verspielt und noch 2:3 verloren“, weiß der Beverunger, dass trotz der Personalsituation mehr möglich gewesen wäre. Eine genaue Platzierung möchte der Übungsleiter, der seit 2017 an der Seitenlinie der Rot-Weißen steht, für die restliche Saison nicht ausgeben. „Da bin ich kein Freund von“, sagt Müller. Ein paar Punkte mehr als die 13 Zähler in der Hinrunde dürfen es bei den MTVlern aber sein.

Starke Saison nicht wiederholt

FC Boffzen, Kreisliga Holzminden: Zwei Kilometer weserabwärts ist man mit der bisherigen Spielzeit ebenfalls nicht zufrieden. Nach dem sehr starken dritten Platz in der Vorsaison hatten sich die Blau-Gelben auch in dieser Saison etwas erhofft. Doch ein Negativlauf, die 08er holten in den ersten zehn Spielen nur einen Zähler, zog die Blau-Gelben von Saisonbeginn an in den Abstiegsstrudel. Ein Trainerwechsel fand in dieser Zeit ebenfalls statt. Melanie Klowat übernahm von Torben Röttger, der erst seit April an der Seitenlinie im Glasmacherdorf stand.

Versöhnlicher Jahresabschluss

„Wir hatten in dieser Zeit auch viel Pech. Häufig haben wir nur mit einem Tor Differenz verloren“, resümiert Übungsleiterin Klowat. Erst am elften Spieltag durfte ihr Team über den ersten Saisonsieg jubeln. Mit sieben Zählern in den letzten vier Spielen verabschiedeten sich die Blau-Gelben versöhnlich in die Winterpause. Die Realität lautet dennoch Abstiegskampf. Mit nur acht Punkten sind die Boffzer derzeit als Vorletzter auf einem der beiden Abstiegsplätze angesiedelt. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt ein mageres Pünktchen. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, betont Klowat.