„Es wäre ein Traum, mit den Paderborn Dolphins in die Erste Liga aufzusteigen“, sagen die beiden. Der Warburger Markus Hosse und der Willebadessener Dennis Schmidt stehen mit ihren Teamkollegen vor diesem großen Ziel. In der Relegation gegen Erstliga-Schlusslicht Düsseldorf wollen die Paderborner in den Spielen am 10. und 25. September den Sprung schaffen.

Markus Hosse, Teamkapitän der Dolphins auf der Position des Defensive Tackle, beschreibt mit Dennis Schmidt, der als Wide Reciver zum Einsatz kommt, die Faszination Football und die Ziele, die sie mit ihrem Team haben. Hosse spielt seit 2007 Football. „Dirk Ruloffs, mein ehemaliger Mathelehrer an der Realschule in Warburg, hat mich zum Football gebracht. Er war zum damaligen Zeitpunkt auch Headcoach der Paderborn Dolphins“, blickt er zurück. Dennis Schmidt ist als Student an der Uni Paderborn zu dem Ballsport gekommen. „Ich wollte den Sport ausprobieren, den ich aus dem Fernsehen kannte. Also habe ich mich dazu entschlossen, den Hochschulsportkurs Football zu buchen. Das Training mit dem Uniteam Paderborn Unicorns hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich den Sport intensiver betreiben wollte. So bin ich dann über die jährliche stattfindenden Try-Outs bei den Dolphins gelandet“, führt Schmidt aus.