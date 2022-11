Fußball-Bezirksliga: Driburgs Trainer Dennis Hustadt will mit seiner Elf das Ruder herumreißen

Kreis Höxter

Richtungsweisende Duelle stehen am 15. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 für die Teams aus dem Sportkreis Höxter vor der Tür. Derweil Borgentreich und Bad Driburg wieder in die Spur finden wollen, möchten Peckelsheim/Eissen/Löwen und Höxter ihre Serien fortführen und damit ihre Tabellenpositionen absichern.

Von Alexander Bendfeld