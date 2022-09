„Etwas Luft verschaffen“

Brakel/Nieheim

Gibt es in der Fußball-Landesliga Staffel 1 schon am fünften Spieltag einen Fingerzeig für den Verlauf der Saison? Brakels Trainer Haydar Özdemir bezeichnet die Tabelle als noch nicht so aussagekräftig. Er möchte am Sonntag, 11. September, mit seinem Team in Richtung Mittelfeld vorrücken. Ebenso wie Nieheims Coach André Schnatmann will er drei Punkte holen.

Von Günter Sarrazin