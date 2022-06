„Es war ein langer Weg. Nachdem wir in den letzten beiden Saisons das Ziel immer knapp verpasst haben, freuen wir uns jetzt natürlich umso mehr, dass es im dritten Anlauf endlich geklappt hat.“, resümierte TuS-Sportdirektor Ingo Schulte. „Unser Trainer Dennis Hustadt hat es zusammen mit seinem Co-Trainer Noel Hillebrandt geschafft, die Motivation der Mannschaft hochzuhalten und das alle dasselbe Ziel verfolgen.“

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Mannschaft aus Driburg zudem ungeschlagen durch die Meisterschaft marschierte. Lediglich eine Niederlage gab es im Kreispokal gegen den Landesligisten FC Nieheim.

Auch im letzten Meisterschaftsspiel der Saison wollte man die Serie auf Seiten der Driburger gegen den Tabellenzweiten SG Marienmünster/Rischenau natürlich halten.

Man legte standesgemäß von Beginn an los und so war es Driburgs Stürmer Jonas Wiechers-Wiemers, der in der 14. Minute zur Führung traf. Kai Derksen erhöhte in der 23. Minuten auf 2:0 für die Heimmannschaft. Doch die SG aus Marienmünster/Rischenau gab nicht auf und machte es durch den Doppelpack von Adrian Dobrott (32./38. Minute) noch einmal spannend. So ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die Pause. In der zweiten Hälfte war es dann wieder Driburgs Stürmer Jonas Wiechers-Wiemers, der mit seinem 28. Saisontreffer zum 3:2-Endstand traf.

Nach dem Schlusspfiff überreichte Staffelleiter Klaus Rehermann dem TuS Bad Driburg die Meisterurkunde und überbrachte die Glückwünsche des Kreisvorstandes zum Aufstieg.

Dann kannte der Jubel keine Grenzen mehr und die Meisterfeierlichkeiten gingen los. Und so wurde immer wieder „Forza T-U-S“ von der Mannschaft angestimmt.

Driburgs Trainer Dennis Hustadt war entsprechend glücklich: „Wir haben mit einer tollen Mannschaft eine tolle Saison gespielt. Die Jungs haben es sich verdient. Jetzt wird gefeiert.“

Sepp Kagerbauer ist Ehrenvorsitzender der TuS-Fußballer

In der Halbzeitpause gab es dann noch eine ganz besondere Ehrung. Sepp Kagerbauer, langjähriger Vorsitzender der Fußballabteilung des TuS Bad Driburg wurde für seine Verdienste rund um den Verein zum Ehrenvorsitzenden der Fußballabteilung ernannt.

TuS Bad Driburg: Kisselev (88. Ring), Overbeck (46. Weber), Klunker, Wiechers-Wiemers, Steiner (73. Reineke), Hartmann, van der Kamp, Rübsam, Jacobi, Derksen, Celik (46. Hustadt)

SG Marienmünster/Rischenau: Schölzel, Müller, Meier, Wittrock, Kombeiz, Dierkes, Dobrott (71. Alsleben), Grawe (77. Offergeld), Seck, Droßmann, Föst