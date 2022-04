Die Reiterinnen und Reiter strahlten am ersten Turniertag der Sudheimer Outdoors mit der Sonne um die Wette. Dementsprechend kaiserlich waren auch die Leistungen im Springparcours. Meisterlich präsentierte Markus Friedel vom RV Nethegau seine jungen Pferde und gewann die Springpferdeprüfung mit Traumnoten. Im anspruchsvollen M-Springen mit steigenden Anforderungen war Katharina Albersmeier vom RV Diemeltal beste heimische Teilnehmerin.

Nach zwei Jahren Corana bedingter Pause war das besondere Flair, was eine große sportliche Veranstaltung wie die Sudheimer Outdoors ausmacht, endlich wieder zu spüren. Das stellte auch Marion Sagel von der veranstaltenden Familie Sagel heraus: "Wir sind mit dem Auftakt sehr zufrieden."

Auch die zahlreichen Teilnehmer und Zuschauer, wieder aus ganz Deutschland angereist, waren beeindruckt von der tollen Atmosphäre am Sudheimer Hof. Der erfahrene Profi Markus Friedel zeigte sein Können einmal mehr in den Prüfungen für junge Springpferde. Der Nordhesse, der seit Jahren für den RV Nethegau Brakel startet, hat gute neue Pferde von Paul Schockemöhle unter dem Sattel und gewann auf "Continental Cafe PS" mit der hohen Wertung 9,0 die Springpferde A und wurde zudem Zweiter in der Springpferde L.

In einer weiteren Springpferdeprüfung holte Ann-Cathrine von Kanne auf ihrer talentierten "Baloubibi" den zweiten Platz. "Das ist ein tolles, junges Springpferd und perfekt um nach der Babypause wieder mit dem Turniersport einzusteigen", freute sich die Steinheimerin von Kanne. Auch Lokalmatador Jonas Bacevicius zeigte sein feines Händchen für junge Pferde. So sahnte der Bereiter vom Sudheimer Hof bei seiner Outdoor Premiere gleich ab und holte mit "Lemon Tree", "Cornets Caro" und "Latina" vordere Platzierungen.

Das M*-Springen mit steigenden Anforderungen gewann Friso Bormann, so wie man den Niedersachse bei den Outdoors kennt: blitzschnell und fehlerfrei. Im gut besetzten Starterfeld wurde Katharina Albersmeier hier auf ihrer ebenfalls schnellen Stute "Gamler" ganz starke Vierte. Zudem waren die Brakeler Klaus Drewes und Lena Brinkmann platziert.

Am Freitag 22. April, steht ab 8.30 Uhr wieder Top-Reitsport bei den Sudheimer Outdoors auf dem Programm. Höhepunkt ist das S**-Springen um 18 Uhr.